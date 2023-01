Prefeito Sérgio Lopes visita obra de revitalização da quadra do bairro aeroporto em Epitaciolândia

O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhado do Vereador Marco Ribeiro esteve nesta terça-feira, 24, na obra de revitalização da quadra no bairro aeroporto que encontra-se a todo vapor.

A gestão readequou o projeto, onde seria só uma quadra que caiu a cobertura em 2020 durante a gestão de Tião Flores, agora além de ter o espaço esportivo, terá também um palco para eventos culturais da Cidade.

Desde o início de sua gestão, o prefeito Sérgio tem se dedicado para garantir que os desportistas tenha seus espaços e tem sido um grande parceiro ao apoiar a prática de esportes no município, pois sem incentivo da prefeitura, o esporte não poderia continuar.

