Prefeito Sérgio Lopes sorteia Contribuinte Premiado e morador ganha moto 0 km, avaliada em R$ 17 mil

O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, desenvolveu uma maneira de incentivar a população a ficar em dias com o município, contribuindo e ajudando no desenvolvimento de Epitaciolândia por meio do IPTU e o Imposto Sobre Serviços – ISS no ano de 2022.

O morador que está em dias com os seus importas concorre a um sorteio denominado de “Contribuinte Premiado”. Nesta segunda feira (02), o prefeito Sérgio realizou o primeiro sorteio por meio de uma live nas redes sociais, onde o prêmio é uma motocicleta modelo Titan 160, cor preta, 0 km.

O ganhador foi o morador identificado como Gilberto Vieira que participou do sorteio por ter pago seu Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU em dias. O prêmio foi entregue nesta terça-feira (03), ocasião em que o prefeito Sergio Lopes juntamente com o Secretário de Finanças e Planejamento, Antônio Roscicley recebeu o ganhador do sorteio “Contribuinte Premiado” em seu gabinete.

Gilberto que é taxista ganhou uma motocicleta 0 km avaliada em pouco mais de R$ 17 mil por estar em dias com o município.