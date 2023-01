Prefeito Sérgio Lopes se reúne com secretário de produção em busca de apoio para Epitaciolândia

Foi uma festa com gosto de vitória, e claro, a despedida do Ensino Fundamental, onde 22 estudantes da Escola Municipal Manoel Moreira Pinheiro colaram grau na Quadra Aderlan da Silva neste Sábado (21), em cerimônia realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Educação.

A partir de agora, os estudantes ingressarão no Ensino Médio, e terão de vencer mais uma etapa da vida estudantil.

As palavras da estudante Lunara, do 9º ano, oradora da turma, resumiram a gratidão e honradez com homenagens ao Prefeito César Andrade e ao vice Guarsonio Melo.

O Prefeito parabenizou os estudantes. ”Parabéns a todos. Esta é a prova de que a nossa gestão, está no caminho na oferta de oportunidades de uma vida cidadã, plena de significado e em retidão com o bem para nossas crianças e adolescentes. E fico muito feliz por isso”, afirmou ao lado do vice Guarsonio Melo, que também parabenizou os educandos.

O Secretário de Educação e o vice prefeito lembraram dos investimentos realizados na Educação em dois anos de mandato.

Também participaram da solenidade o Secretário de Educação, Ericson Araújo, o Secretário de Gabinete, Donicélio Nunes, o vereador Rosildo Cassiano, o Coordenador Geral de Ensino, Magno Ramos, a Diretora da Escola, Rosângela, a Profª. Dra Aldenora, da UFAC, pais, amigos, representes de entidades religiosas, professores e o corpo técnico da escola.