Prefeito Sérgio Lopes se reúne com PRM do exército para tratar de serviço militar em Epitaciolândia

O Prefeito César Andrade determinou no início desta semana que seja feito um levantamento emergencial para identificação de pontos críticos nos ramais do município. Nesta Quarta-feira (24), o gestor esteve acompanhado pelo Secretário de Obras, José Maria Branco, vistoriando o início dos serviços do Ramal São Francisco.

“Estamos dando prioridade nos trechos mais dificultosos. Precisamos garantir o direito de ir e vir do produtor rural permitindo que esse possa escoar a produção abastecendo a cidade ou se mantendo através da agricultura familiar”, justificou o Secretário.

A linha de serviço instalada com maquinários e operários realiza o serviço de saídas d’águas, instalação de bueiros e aterros nos pontos críticos.

“Precisamos dar a segurança para o homem do campo seguir produzindo de inverno a verão. Estou atento aos problemas do município, cobrando resultados e acompanhando de perto. No início do verão, vamos recuperar e reabrir todos os ramais, assim como fizemos nos dois anos anteriores de nosso mandato. O homem do campo pode contar com nossa gestão. Esse ano vamos fortalecer ainda mais a agricultura”, destacou o Prefeito.