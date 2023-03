Prefeito Sérgio Lopes recebe representante do DEL Turismo e fórum empresarial para reunião de definição

Assessoria – A prefeitura do município de Epitaciolândia, por meio da secretaria de obras vêm atuando para melhorar a infraestrutura do município e proporcionar qualidade no trafego.

A equipe da referida secretaria trabalha na substituição de linha de bueiro no bairro Lírio dos Vales, onde vinha prejudicando o acesso devido as péssimas condições e assegura que em breve o problema será resolvido.

A prefeitura tem ainda atuado junto a Secretaria de Meio Ambiente na limpeza de espaços públicos no bairro José Hassem, com roçagem e dando continuidade nos serviços o poder público está retirando pontos críticos nos ramais na zona rural, para não deixar os produtores sem acesso neste inverno.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.