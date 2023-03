Prefeito Sérgio Lopes recebe em seu gabinete o presidente da AMOPREB para tratar sobre parcerias

Na terça-feira, 14, o Prefeito Sérgio Lopes recebeu em seu Gabinete o Presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Chico Mendes – AMOPREB, Romário Campelo.

Na ocasião trataram sobre parcerias e fortalecimento na atuação dentro da reserva como melhoramento de ramais, apoio na escoação da produção e na saúde e educação para os moradores da referida reserva.

Na oportunidade o chefe do executivo colocou a gestão a disposição no que precisar pra ajudar os moradores e a associação. Participou também o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Epitaciolândia- STTRE, Sebastião Ribeiro, e o Secretário de Turismo e Meio Ambiente Jonas Cavalcante.

