Prefeito Sérgio Lopes recebe Diretoria de Articulação Esportiva para tratar sobre os jogos escolares

Assessoria – Prefeito Sérgio Lopes recebeu a equipe da Nova Diretoria de Articulação Esportiva e de Juventude do Acre. A nova Diretoria que está realizando agendas na regional do Alto Acre objetiva, junto às prefeituras, a assinatura do Termo de adesão para a realização dos jogos Escolares da fase municipal nos respectivos municípios.

Trataram ainda sobre a divulgação das datas de realização dos jogos Escolares do Acre 2023, fases municipal e estadual. Ainda em pauta realizaram a apresentação dos Regulamentos Gerais da competição.

Participaram da reunião Secretário de Cultura e Esportes do Município de Epitaciolândia, o chefe do Departamento de Esportes do Acre, Egileudo Castro, servidores da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes e demais membros da diretoria de Articulação Esportiva e de Juventude.

