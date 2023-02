Prefeito Sérgio Lopes recebe a Consulesa da Bolívia para tratarem sobre Convivência Internacional

O vice-prefeito Guarsônio Melo esteve nesse final de semana acompanhando a finalização dos serviços de construção do trapiche da Comunidade Bahia, no Rio Juruá Mirim, na zona rural de Porto Walter.

O local, tinha um trapiche antigo, construído há 08 anos atrás. E em dias de chuva, os moradores eram impedidos de sair das casas e ir até o porto da comunidade. Mas a realidade agora é outra, com recursos destinados pelo Deputado Estadual Luiz Gonzaga, a Prefeitura mudou a realidade das dezenas de famílias.

“Estamos atendendo dezenas de famílias. Esse foi um compromisso nosso, do Prefeito César e meu, de seguir mudando a vida das pessoas. A gente acompanha, visita e vive a realidade das pessoas, quando a gente senta para planejar a gente fala, precisamos fazer algo por aquela comunidade, a vida deles é difícil, ou seja, como a gente sente na pele as dificuldades a gente vai lá e transforma realidade de vida”, detalhou o vice-prefeito.

Dona Célia, disse que a comunidade já havia perdido as esperanças de ver melhorias no local e agradeceu a gestão. “Quando chovia, o outro trapiche ficava liso e escorregadio, várias tábuas quebradas, tínhamos medo de ir buscar água na beira do rio, cair e se machucar, não deixávamos as crianças irem sozinhas. Mas hoje, elas e nós podemos ir e voltar sem perigo. Muito obrigado ao prefeito, ao vice e ao deputado”, declarou.

Além da comunidade, a Prefeitura planeja expandir as ações de construção de trapiches e passarelas. “Já construímos uma passarela com recursos próprios na zona urbana, e fizemos um levantamento e outras localidades precisam. Temos recursos garantidos graças aos pedidos do nosso vice Guarsônio Melo”, declarou o Prefeito César Andrade.

