Prefeito Sérgio Lopes realiza visita no parquinho instalado na escola creche Maria Conceição em Epitaciolândia

Assessoria – O prefeito Sérgio Lopes realizou vistoria na escola Creche Maria Conceição, situada no bairro José Hassem.

Além de construção de um muro e a instalação de um porquinho a creche passa por uma intensa reforma na sua parte interna.

O prefeito que acompanha de perto as obras desde seu início relata sobre a importância de garantir um espaço adequado para receber equipe docente e alunos.

Porém o que está deixando as equipes motivadas é a implantação de parquinhos que ajudarão nas atividades recreativas, pois, segundo estudos, “brincar capacita a criança para resolver problemas, tomar decisões, explorar e expressar -se em situações que são relevantes e significativas para elas.”

De oportuno, o prefeito realizou visita junto à equipe da escola Sebastião Brandão, onde já foi instalado parque interativo para as atividades ao ar livre com as crianças. Na ocasião, comunicou a intenção de início de uma reforma para reparar algumas necessidades na escola, sendo a notícia prontamente aceita pela equipe escolar.

