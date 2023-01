Prefeito Sérgio Lopes realiza trabalhos de limpeza, roçagem nos bairros de Epitaciolândia

O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, preocupado com o desenvolvimento do município e em proporcionar dignidade de vida aos epitaciolandenses tem investido com intensidade na recuperação da cidade. Para isso o gestor e sua equipe deram início a Operação Epitaciolândia + Limpa.

Ocasião em que, a Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria de Obras esteve durante o fim de semana com duas frentes de trabalho. Na zona rural, a operação esteve recuperando pontos críticos dos ramais e garantindo o acesso dos moradores, e na zona urbana com limpeza e recolhimento de lixo, visando controlar a alta demanda dos últimos dias.

Além desses serviços, a Prefeitura de Epitaciolândia segue avançando com a operação nos bairros da cidade onde os trabalho incluem limpeza, roçagem, recolhimento de entulhos e lixo, o que torna o município melhor para se viver.