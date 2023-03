Prefeito Sérgio Lopes realiza programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher em Epitaciolândia

O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, juntamente da primeira dama, Alliny Saldanha, desenvolveram uma programação da Semana em homenagem às mulheres, ocasião em que ações foram desenvolvidas para atender o público feminino em específico.

Relembrando narrativas de luta, superação e conquista, o Dia Internacional da Mulher representa um marco na história das mulheres do mundo inteiro. Foi assim que a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do CRAS, começou a semana com as atividades em alusão às mulheres, no bairro José Hassem, na ocasião teve sorteio de brindes.

Dando início as programações, a prefeitura por meio da Secretaria de Cidadania e Ação Social realizou na segunda-feira, 6, o Encontro de mulheres do programa de Convivência na sede do CRAS, localizado no bairro José Hassem, onde teve uma excelente participação do público alvo.

Na terça-feira, 7, a equipe da secretaria municipal de saúde realizou uma ação de saúde exclusiva é especializada para as mulheres com diversas especialidades, dentre elas a realização de exames como: PCCU, Ultrassonografia, exame ginecológico com especialista, testes rápidos e outros. Os atendimento aconteceram na Unidade Básica de Saúde José Paulo de Souza, no bairro Aeroporto. O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Secretário de Saúde Sérgio Mesquita, acompanharam de perto as ações e cumprimentaram as mulheres presentes na ação.

Na quarta-feira, 8, a prefeitura realizou um baile especial para as damas da melhor idade no centro de convivência, e mensagens em alusão a esta data, como: “Nessa data tão importante que remete a importância da mulher para o mundo agradecemos a contribuição, o carinho, o amor e todo afeto que só você é capaz de transmitir”.

Neste mesmo dia, o prefeito Sérgio Lopes fez homenagem especial, levando brindes e principalmente, palavras de agradecimento e de gratidão a todas as mulheres da gestão. A atividade iniciou com as Mulheres, servidoras da Secretaria de Saúde, na sequência, na secretaria de Assistência Social, educação, gabinete e planejamento.

O objetivo desta programação foi proporcionar uma atenção acima do esperado para o público feminino e transmitir maior assistência e dedicação às mulheres do município.

