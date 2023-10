Prefeito Sérgio Lopes realiza programa Saúde na Comunidade com 1.161 atendimentos

Com o objetivo de garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população de baixa renda do município, o programa Assis Brasil Sorridente, concluiu mais uma etapa ao entregar quase 30 próteses dentárias nesta segunda-feira, 02.

O programa Assis Brasil Sorridente, tem se tornado uma referência positiva proporcionando mais qualidade de vida às pessoas que por um motivo ou outro sofrem com problemas bucais e não dispõem de condições financeiras para recorrer as clínicas particulares pelo elevado valor dos serviços.

Desde que assumiu a prefeitura o prefeito Jerry Correia idealizou uma forma de garantir, através do poder público, o tratamento e entrega de próteses dentárias a quem necessitasse desse benefício.

O Programa é feito em buscas ativas, onde o Agente Comunitário de Saúde ( ACS ), ver a necessidade desse paciente e encaminha para a Unidade Básica de Saúde (UBS), que inicia o tratamento.

O paciente passa por uma avaliação na UBS, para fazer a adequação de meio que é: um limpeza, restauração, extração. Ou seja, um tratamento completo para receber as próteses. A gestão Jerry Correia já atendeu mais de 400 pessoas com entregas de próteses dentárias no período de 1 ano, todo mês são entregue 26 peças.

Vale ressaltar também que contemplamos um quantia para os pacientes do polo da Funasa

A secretária de Saúde do município, Antônia Campelo, lembra que o programa dignifica as pessoas atendidas. “Esse é uma programa criado na gestão do prefeito Jerry Correia, que tem resgatado dignidade das pessoas, com sorriso de pessoas carentes que não tinham condições de cuidar dos seus dentes e através do programa Assis Brasil Sorridente, já entregamos 400 próteses dentária deste da criação do programa em 2022, todos aqueles que precisam, estão tendo atendimento odontológico de qualidade”, destacou a Secretária.