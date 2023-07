Prefeito Sérgio Lopes realiza o Programa Saúde na Comunidade e entrega beneficiadora de arroz

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio das secretarias de cultura, educação, saúde agricultura, e turismo e empreendedorismo, realizou neste sábado, 16, a festa comemorativa aos 29 anos de fundação da Vila Santa Luzia do Pentecostes.

O prefeito Zequinha Lima compareceu à festa acompanhado do Governador Gladson Cameli, e vereadores que vieram prestigiar o aniversário da vila.

A celebração contou com desfile cívico-militar do Batalhão do 61° BIS, seguido das escolas estaduais e municipais, unidades de saúde, produtores rurais e esportistas da vila, além de atrações musicais de Cruzeiro do Sul e de artistas da vila e a feira de empreendedores.

“A festa foi um trabalho construído com a comunidade e o subprefeito Liberman. O prefeito fez questão de colaborar. Temos atrações musicais, feiras, todas as secretarias organizaram essa primeira comemoração da vila, e quem ganha a festa é a população. Foram 12 atrações: desfile cívico militar shows culturais, e atrações locais para valorizar artistas da vila”, disse Anita Costa, secretária adjunta de cultura de Cruzeiro do Sul.

Na ocasião foram anunciados investimentos da prefeitura da ordem de R$4 milhões para asfaltamento da estrada de acesso à Vila Santa Luzia do Pentecostes, além da assinatura da ordem de serviço para a construção de uma unidade básica de saúde na Vila Santa Maria na BR 307, da reforma da quadra poliesportiva da comunidade.

“Nunca tivemos uma festa assim, é alegria que estamos tendo hoje com a presença do governador e do prefeito participando dessa festa. O asfalto é algo que lutamos muito por isso, mas agora foi anunciado é o nosso sonho para a Vila Santa Luzia do Pentecostes”, disse João Eudes Cruz, morador da vila.

“É uma satisfação pela estar vendo essa festa. É a primeira vez, nunca teve antes, hoje estamos de parabéns. Antes a gente vinha para igreja e não tinha energia, todo o arraial era à luz de vela na festa de Santa Luzia. Melhorou muito e com asfalto vai melhorar muito mais porque no inverno a gente padece, mas está dando tudo certo”, disse Maria Elizete Souza Oliveira moradora há 67 anos da comunidade.

“Só tenho que agradecer a Deus. É uma grande honra receber as maiores autoridades aqui na minha vila. Quero parabenizar a vinda do govenador, prefeito, vereadores, está sendo uma honra inédita para minha vila que eu amo, maior alegria da minha vida, vila tão humilde Os representantes estão fazendo os investimentos, e a tendencia é crescer ainda mais com estas ações anunciadas hoje”, disse Francisco Liberman, subprefeito da Vila Santa Luzia do Pentecostes.

O Governador Gladson Cameli destacou a emoção de retornar à vila em que esteve na década de 90 e testemunhar o crescimento da comunidade. O governador também se comprometeu em apoiar as ações da prefeitura no asfaltamento, caso seja necessário complementar recursos, além de anunciar a reforma da escola estadual e implantação do ensino médio na vila.

“É gratificante como governador, filho da terra, estar participando dessa agenda para conversar com a população e estar presente nessa comunidade que me lembro de quando era criança . Quero parabenizar homens e mulheres guerreiros dessa vila e vou lutar para diminuir as diferenças. Vamos fazer um levantamento da zona rural para identificar os pontos críticos, e vou lutar para atender 100% da zona rural para poder escoar a produção. No que depender de mim vamos fazer porque merece ser cumprido o que está na constituição, que é o direito de ir e vir”, disse o Governador Gladson Cameli.

“Pela primeira vez estamos comemorando com uma festa a cívica aqui com a participação das pessoas das escolas, das igrejas, do movimento comunitário onde nunca teve apoio para comemorar uma festa desse tamanho. É um motivo de alegria porque essa vila contribui muito do ponto de vista da economia, da cultura, tem uma história bonita, tem um povo acolhedor. A gente dedicou essa última semana para que pudesse organizar a melhor festa que a comunidade já pode receber. As escolas se organizaram e prepararam apresentações culturais, um momento para a comunidade mostrar o que ela tem de melhor. Temos feito investimentos e vamos anunciar investimentos novos. Para nós é uma honra participar de uma festa tão bonita com a presença do governador, vereadores e a presença maciça das pessoas da comunidade”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.