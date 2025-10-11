Prefeito Sérgio Lopes realiza grande festa e entrega de brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças



A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, em parceria com demais secretarias e colaboradores, promoveu na tarde desta sexta-feira, 10, uma grande celebração em homenagem ao Dia das Crianças. O evento aconteceu na Praça 28 de Abril, dentro da quadra sintética, e reuniu centenas de famílias em um clima de alegria e diversão.

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sérgio Mesquita e da secretária de Assistência Social Lindaci Franco e, os vereadores Eliade silva e José Henrique, participou durante toda a programação, que contou com brincadeiras, concursos de dança, distribuição de pipoca, picolé, brinquedos, além de atrações como pula-pula e parquinho.

Para garantir a organização e que todas as crianças fossem contempladas, a equipe da Assistência Social distribuiu pulseiras de identificação, facilitando o controle e a entrega dos presentes.

Durante o evento, o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância de comemorar essa data especial.

“Aqui nós distribuímos os brinquedos, mas quem ganha o maior presente somos nós, por poder passar uma tarde com essas crianças, que nos contagiam com tanta alegria e energia positiva. Elas são o nosso futuro, e por isso, todos os anos, com muito carinho, fazemos questão de promover esse momento para elas”, afirmou.

O vice-prefeito Sérgio Mesquita também ressaltou a relevância de cuidar bem das crianças.

“São elas que vão comandar o futuro do nosso município. Quando garantimos saúde, educação e momentos de lazer, estamos plantando sementes que renderão bons frutos em um futuro muito próximo”, destacou.

A secretária Lindaci Franco agradeceu a todos os parceiros e servidores envolvidos.

“Estamos muito felizes por mais uma vez realizar essa linda ação. Nosso agradecimento especial a todos que contribuíram e compareceram para celebrar conosco este dia tão especial”, disse.

De acordo com a organização, centenas de brinquedos foram entregues, tornando a tarde inesquecível para as crianças epitaciolandesnses, os brinquedos foram doados por empresários parceiros.