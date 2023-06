Prefeito Sérgio Lopes realiza 11ª Conferência Municipal de Assistência Social em Epitaciolândia

Assessoria – A prefeitura Municipal de Epitaciolândia por Meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado de assistência social – CREAS, em parceria com o Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, está realizando nesta terça-feira dia 06, na sede do sinteac, a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social no Município.

O tema da Conferência é : “Reconstrução do Suas: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. Com o intuito de identificar as necessidades relacionadas à política de assistência social nos Municípios, avaliar a implementação das deliberações das Conferências anteriores e indicar propostas para o aperfeiçoamento das ações do Sistema Único da Assistência Social, os entraves que dificultam a estruturação da gestão do trabalho no SUAS, bem como para o fortalecimento da participação e do controle social.

Estiveram Presentes no evento: O prefeito Sérgio Lopes, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Eliade Maria, a 1ª tenente da companhia especial de fronteira (CEF), Débora Carvalho, o Tecnico da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd) Ismael Dias, representando o conselho estadual de Assistência Social CEAS/AC, Edna Maria, convidados e servidores.