Prefeito Sérgio Lopes prestigia palestra de Oftalmologia na UNITEPC e destaca parceria com Dr. Eduardo Velloso

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, esteve na UNITEPC nesta semana acompanhando a programação da palestra de Oftalmologia ministrada pelo renomado médico e deputado federal Dr. Eduardo Velloso. Durante a visita, o gestor destacou a satisfação em reencontrar o parlamentar e recepcioná-lo na instituição, onde acontecem diversas ações voltadas à formação acadêmica e ao fortalecimento da saúde no município.

Sérgio Lopes fez questão de reconhecer o trabalho desempenhado por Dr. Eduardo Velloso, tanto na área médica quanto na atuação parlamentar em Brasília. Segundo o prefeito, o deputado tem contribuído de forma expressiva com políticas públicas e iniciativas voltadas ao bem-estar da população, especialmente no campo da Oftalmologia.

O prefeito também reforçou a relevância da parceria entre a Prefeitura de Epitaciolândia e a UNITEPC, que vem somando esforços para promover melhorias nas áreas da educação, saúde e desenvolvimento social. Ele ressaltou que investimentos na formação e no cuidado com as pessoas refletem diretamente na qualidade de vida da população.

“Educação se faz com carinho, atenção e respeito, e essa colaboração tem mostrado exatamente isso. São ações pensadas de forma humana e alinhadas com a realidade da nossa gente”, afirmou Sérgio Lopes.

A visita reforça o compromisso da gestão municipal em buscar alianças que fortaleçam serviços essenciais e ampliem oportunidades para estudantes, profissionais e cidadãos de Epitaciolândia.