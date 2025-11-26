Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Prefeito Sérgio Lopes prestigia palestra de Oftalmologia na UNITEPC e destaca parceria com Dr. Eduardo Velloso

26 de novembro de 2025

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, esteve na UNITEPC nesta semana acompanhando a programação da palestra de Oftalmologia ministrada pelo renomado médico e deputado federal Dr. Eduardo Velloso. Durante a visita, o gestor destacou a satisfação em reencontrar o parlamentar e recepcioná-lo na instituição, onde acontecem diversas ações voltadas à formação acadêmica e ao fortalecimento da saúde no município.

Sérgio Lopes fez questão de reconhecer o trabalho desempenhado por Dr. Eduardo Velloso, tanto na área médica quanto na atuação parlamentar em Brasília. Segundo o prefeito, o deputado tem contribuído de forma expressiva com políticas públicas e iniciativas voltadas ao bem-estar da população, especialmente no campo da Oftalmologia.

O prefeito também reforçou a relevância da parceria entre a Prefeitura de Epitaciolândia e a UNITEPC, que vem somando esforços para promover melhorias nas áreas da educação, saúde e desenvolvimento social. Ele ressaltou que investimentos na formação e no cuidado com as pessoas refletem diretamente na qualidade de vida da população.

“Educação se faz com carinho, atenção e respeito, e essa colaboração tem mostrado exatamente isso. São ações pensadas de forma humana e alinhadas com a realidade da nossa gente”, afirmou Sérgio Lopes.

A visita reforça o compromisso da gestão municipal em buscar alianças que fortaleçam serviços essenciais e ampliem oportunidades para estudantes, profissionais e cidadãos de Epitaciolândia.

Jerry Correia anuncia empenho de recurso para construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil

1 hora atrás

26 de novembro de 2025

O prefeito Jerry Correia confirmou nesta terça-feira (25) o empenho de R$ 1.266.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil reais) junto ao Ministério do Turismo para a construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil. O recurso é fruto de indicação parlamentar do Senador Sérgio Petecão, que tem contribuído para importantes investimentos no município.

Segundo o prefeito Jerry, o projeto da obra já estava concluído e foi encaminhado para análise do Ministério do Turismo, que agora autorizou o empenho do valor. A expectativa é que a obra seja licitada ainda este ano, garantindo o início dos trabalhos o quanto antes.

A nova etapa será fundamental para fortalecer o turismo local, criando mais espaços de lazer, convivência e valorização do cartão-postal mais emblemático de Assis Brasil.

A 1ª etapa da Orla, que consistiu na execução da contenção, foi realizada na gestão do prefeito Jerry Correia, com investimento de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), por meio de emenda da ex deputada federal Vanda Milani. A obra já está totalmente concluída e com prestação de contas aprovada.

Com o empenho já garantido e previsão de pagamento até o fim do ano, a Prefeitura de Assis Brasil avança para consolidar a 2ª etapa da Orla, uma obra que representa desenvolvimento, incentivo ao turismo e mais qualidade de vida para a população.

A administração municipal reafirma seu compromisso com o crescimento da cidade e agradece o apoio dos parlamentares que seguem contribuindo para o progresso de Assis Brasil.

