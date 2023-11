Prefeito Sérgio Lopes participa do Programa Saúde na Comunidade, na Fazenda Filipinas

Quem está no Rio Cruzeiro do Vale, não precisa mais se deslocar a sede do município enfrentando viagens cansativas e perigosas para coletar exames para malária. O Prefeito César Andrade inaugurou neste Domingo (19), o mais novo Posto de Coleta, construído com recursos próprios.

O ambiente é dotado de espaço para coleta e análise do exame e dispõe de equipamentos para laudo dos resultados. Segundo o gestor, a entrega representa a preocupação da gestão com a população ribeirinha.

“Não trabalhamos somente para desenvolver a zona urbana. Costumo pedir a nossa equipe e dizer, que os serviços que são prestados na zona rural devem ter a mesma eficácia e qualidade daqueles que são oferecidos na cidade. Hoje, muitas pessoas estão retornando para morar na zona rural porque tem energia, escola de qualidade, internet, posto de saúde, quadra de esporte e o nosso incentivo em áreas como a agricultura e a psicultura”, enfatizou César Andrade.

O posto de coleta está localizado na Comunidade Mororó. Seu José Muniz, é morador há bastante tempo do local. Ele agradece a gestão pelos investimentos. “Foi graças a gestão do Prefeito César que hoje a gente tem quadra de esporte e internet, e agora comemoramos o posto de coleta. É o desenvolvimento chegando na zona rural, somente gratidão”, diz o morador.

A ação foi acompanhada pelo vice Guarsônio Melo, pelos Secretários Ana Flávia Melo (Saúde), Aucielio Lima (Administração), e Donicélio (Gabinete), e pelos vereadores Robson, Rosildo e Biliarte.