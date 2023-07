Prefeito Sérgio Lopes participa do encontro da Agenda de Fortalecimento do Corredor Interoceânico

Assessoria – A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) recebeu nesta segunda-feira o encontro da Agenda de Fortalecimento do Corredor Interoceânico da Amazônia Ocidental no Plenário “Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos”.

O objetivo do evento foi de discutir soluções sobre a viabilidade da estrada que ligará o Brasil com os portos no Peru por meio do Oceano Pacífico.

O encontro parlamentar propôs a criação de um comitê que seja integrado por membros de cada Assembleia Legislativa, Governos, Secretários além de três membros do setor produtivo de cada estado. Ainda foi apresentada a ideia de promover os corredores rumo ao Pacífico, solucionar os entraves além de um voo regional que possa integrar os estados do Acre, Amazonas e Rondônia com o Peru.

O evento contou com a participação de parlamentares, representantes governamentais e empresários dos estados do Acre e de Rondônia para tratar sobre o futuro dos estados que são cortados pela BR 364 com temas voltados para o desenvolvimento e a economia regional.