Prefeito Sérgio Lopes participa do encerramento das atividades do PAIF que atende 200 mulheres

Assessoria – Para comemora os bons resultados durante todo este ano de 2023, a Secretaria de Assistência Social por meio do CRAS, realizou uma festa de encerramento e confraternização com as mulheres do Grupo do PAIF. O evento aconteceu no Centro de Referência do Idoso de Epitaciolândia. O Evento contou com as presenças do prefeito Sérgio Lopes e da Secretária de Assistência Social Maria Eliade.

Segundo informou a Secretária de Assistência social Maria Eliade, é uma forma de agradecer a todas as participantes e comemora os ótimos resultados.

“Estamos encerrando as atividades do PAIF neste ano de 2023 e para comemorar nada mais justo do que promover umas festinha com essas mulheres que durante todo o anos estão juntas com todos nosso agentes de Assistência Social, foi um ano muito produtivo por isso estamos muitos felizes.” Destacou a secretária.

O CRAS atende atualmente 200 mulheres frequentando mensalmente no grupo do PAIF, ainda ofertamos serviços para as usuárias como entrevista, visita domiciliar, atendimento particularizado domicilio, palestras, campanhas como Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Outubro Rosa entre outras datas alusivas, socioeducativas, eventos comunitários e encaminhamento, acompanhamento, para benefícios e serviços socioassistenciais ou para as demais políticas setoriais.

Além disso, também atende com o auxílio funeral que é um benefício concedido em razão do falecimento de cidadãos que residem no nosso município em situação de vulnerabilidade social, sendo solicitado pela família ou por terceiros que não possua condições financeiras para arcar com o funeral. No corrente ano, concedemos 23 auxílios funerário.

O aluguel social é um benefício assistencial para as famílias visando à transferência de recursos de baixa renda, com o objetivo de custear a locação de imóveis por tempo determinado, temos atualmente 12 famílias alocadas com esse benefício e entregamos 2 residências para famílias em extrema situação de vulnerabilidade social, sendo 1 no bairro beira rio e outra no bairro José Hassem.

Realizamos ações que visam cuidar da população e garantir a manutenção da qualidade de vida e saúde alimentar dos mais diversos grupos. Juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizamos entrega de 2.180 cestas básicas, 1.418 colchões, 1.021 agua, 1.021 kit dormitório, 1.981 kit de limpeza e 1.021 kit de higiene para as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos programas sociais da SEMCIAS.

Durante dois anos seguidos (2022-2023) entregamos 170 kits de bebê para gestantes que se encontram em vulnerabilidade social, e não possuem condições ou até mesmo rede de apoio para custear as despesas gestacional.

Foi ofertado (2022-2023) curso de violão para aprendizado em todos os seus aspectos, incluindo teoria musical, postura, técnica e desenvolvimento da musicalidade. Atualmente, estamos com uma turma com 15 crianças.

Foram oferecidos cursos de: Arte e Unha com 12 mulheres, crochê 20 mulheres, e tecido 20 mulheres, que serão ministrados durante 1 mês, com intuito de aprendizado e autonomia, ou até mesmo uma forma de renda extra para as usuárias que tem o interesse de seguir com o trabalho.

Neste ano foi montando ainda uma Brinquedoteca para estimular as crianças atendidas a brincar, e possibilitar o acesso a variedade de brinquedos, dentro de um ambiente especialmente lúdico e interativo, com uma educadora que acompanha dentro da brinquedoteca.

Foi criado também o Arraial do CRAS, que virou uma festa esperada pelos nossos usuários, que foi criado dentro do bairro, com intuito de fortalecimento de vinculo e desmitificar o local como um bairro de periferia e sem cultura, é fornecidos barracas para vendas de alimentos típicos para gerar renda extra as famílias, e apoio da equipe no dia do evento, cerca de 1.000, pessoas compareceram para prestigiar nosso evento. Ainda realizamos a Sopa Solidaria que já atendeu em média 2.500 pessoas nas comunidades com vulnerabilidades sociais.

Programa Criança Feliz

O Programa Criança Feliz é um programa do Governo Federal que surgiu como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre 0 a 6 anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral. É uma estratégia alinhada ao Marco Legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano.

A adesão do Programa no município de Epitaciolândia se deu no dia 02 de março de 2022, onde conta com o atendimento através de visitas domiciliares da nossa equipe a mais de 130 famílias desde sua adesão. Atualmente o Programa Criança Feliz já realizou mais de 2.135 visitas nas residências, onde seu público de atenção são crianças de 0-3 anos e suas famílias, mulheres gravidas inscritas no CadÚnico, crianças de até 6 anos e suas famílias beneficiárias do BPC2 e crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Programa Criança Feliz fica situado em um espaço alternativo atrás da sede do CRAS do município, onde conta com uma sala equipada e uma equipe capacitada composta por 1(uma) Supervisora e 3 (três) visitadores para melhor atender o público prioritário do programa.

A principal ação do Programa Criança Feliz é a realização de visitas domiciliares. As visitas são ações desenvolvidas pelos visitadores na residência da família incluída no programa. Elas representam uma estratégia de aproximação dos serviços com a família atendida e, por isso, favorecem um reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades de cada contexto, resultando em propostas de intervenção singulares, pertinentes a cada realidade.

Estudos mostram que as visitas domiciliares são efetivas para fortalecer os vínculos e as competências da família para o cuidado das crianças e promover o desenvolvimento infantil.

As visitas domiciliares no Programa Criança Feliz assumem, então, as perspectivas da prevenção, da proteção e da promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância.

Por meio de visitas domiciliares às famílias inscritas no Cadastro Único, as equipes do Criança Feliz fazem o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil.

Os principais parceiros do programa é a Secretaria de Assistência Social, CRAS e Cadastro Único, que através de articulações entre suas equipes trabalham para garantir e priorizar os direitos das famílias e usuários dos serviços.