Prefeito Sérgio Lopes participa de acordo de cooperação para implantação do IML no Alto Acre

Criado ano passado para levar atendimento com confecção de próteses dentárias aos ribeirinhos, o Programa “Sorriso Feliz” ganhou mais uma edição nesta Quarta-feira (15). Dessa vez, serão confeccionadas e distribuídas 119 próteses dentárias com base nos cadastros realizados dos pacientes do Rio Cruzeiro do Vale.

No total, foram destinados R$150 mil reais, pelo Deputado Estadual Luiz Gonzaga, para que a Prefeitura fizesse a aquisição de próteses. Os pacientes são triados, e em seguida encaminhados para a modelagem, e em menos de 24 horas recebem a prótese.

A Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo esteve acompanhou a saída da equipe.

“Vamos levar dignidade e estampar um sorriso no rosto de quem sofre com os problemas de saúde bucal. É um tratamento específico de reabilitação bucal para a população que precisa. Esse é um desejo do Prefeito, do vice e meu enquanto Secretária de cumprir nossas metas”, disse.

