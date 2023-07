Prefeito Sérgio Lopes participa da posse do novo Delegado de Polícia Federal de Epitaciolândia

Assessoria – O prefeito Sérgio Lopes participou da solenidade de posse do novo Delegado de Polícia Federal de Epitaciolândia, o ato solene aconteceu no Buffet Art Eventos, Eduardo Alves de Queiroz assumiu a atual chefia da Delegacia da Regional do Alto Acre situado na região de fronteira.

Fizeram-se presentes no ato o Superintendente Regional da PF/AC, delegado Eduardo Rogério Rodrigues dos Santos, o Delegado Regional de Polícia Judiciária DPF Fares Antoine Feghali, o Corregedor Regional da PF/AC delegado Flávio Henrique de Avelar, o efetivo da descentralizada, autoridades locais e dos municípios da circunscrição da delegacia, bem como autoridades dos países da Bolívia e Peru.

Dentre os vários cargos de Direção no âmbito da Polícia Federal, destaca-se o de Chefe de Delegacia, que tem por missão o planejamento, a direção, a coordenação, o controle e a execução das atividades institucionais nos Municípios de sua Circunscrição, cumprindo-lhe a observância estrita das normas legais, assim como das diretrizes emanadas pela Superintendência Regional no Estado.

Nas palavras do DPF Queiroz, o mesmo espera contribuir para o trabalho integrado entre as instituições contra a criminalidade na região do alto Acre, reconhecendo a importância estratégica desses municípios, bem como fortalecer o nome da Polícia Federal perante a sociedade, investindo em processos eficientes e modernos de investigação e atuação policial.