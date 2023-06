Prefeito Sérgio Lopes participa da elaboração do PPA promovido pelo governo em Epitaciolândia

Assessoria – O município de Epitaciolândia recebeu no auditório da Escola Estadual Belo Porvir, a plenária para elaboração do Plano Plurianual Participativo 2024-2027 realizado pelo Governo do Acre.

Estiveram presentes o Prefeito Sérgio Lopes, Secretário de Obras de Estado Ítalo Lopes, Ricardo Brandão Secretário de Estado de Planejamento e técnicos da SEPLAN, secretários municipais, gestores escolares, vereadores e sociedade civil representada.

O objetivo do encontro foi ouvir as principais demandas do município, onde foram apresentadas propostas e demandas para serem executadas no quadriênio de 2024 a 2027, essas propostas estarão na composição do plano de governo para os próximos 4 anos em diferentes áreas, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, segurança, cultura dentre outras políticas públicas.