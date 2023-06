Prefeito Sérgio Lopes participa da abertura oficial da fase municipal dos Jogos Escolares 2023

Vencedores avançam para fase regional

Foram cinco dias de disputas e uma verdadeira festa do esporte. As finais foram realizadas na sexta-feira (26), na quadra Poliesportiva Antônio Guilherme. As equipes campeãs receberam medalhas e troféus para os atletas e equipes vencedoras dos Jogos Escolares, fase municipal 2023.

A competição reuniu mais de mil estudantes das 26 equipes que disputaram o torneio, dentre homens e mulheres. O torneio comtou com a participação das escolas das zonas urbana e rural, nas categorias sub-14 e sub-17 na modalidade futsal.

O prefeito jailson Amorim participou da entrega das premiações e fez uma boa projeção sobre a competição. “Somos um celeiro de atletas. Rodrigues Alves têm bons atletas e certamente teremos ainda jovens que irão disputar as Olimpíadas no futuro”, projetou.

O coordenador de Esportes, Doni, destacou a participação maciça dos jovens e de todas as instituições. “Foi um grande trabalho, onde tivemos o empenho de toda a equipe para que tivéssemos esses jogos de forma muito positiva”.

Classificação das equipes campeãs:

• Sub-14 (Masculino) Escola José de Souza Martins – Nova Cintra

• Sub-14 (Feminino) Escola cunha Vasconcelos – Rodrigues Alves

• Sub-17 (Masculino) F.B.S – Rodrigues Alves

• Sub-17 (Feminino) F.B.S – Rodrigues Alves

A fase regional começa dia 10 de junho, em Cruzeiro do Sul.