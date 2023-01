Prefeito Sérgio Lopes paga nesta segunda-feira os servidores já com aumento de 14,95% dos professores

O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, ao longo de sua gestão vem mantendo seu compromisso de valorização aos servidores municipais pois entende que eles são os responsáveis por fazer a município continuar em frente.

Diante disso, a prefeitura de Epitaciolândia paga nesta segunda-feira (30), a folha de servidores referente ao mês de janeiro de 2023 e também com o novo aumento na remuneração salarial dos professores de 14,95%.

O pagamento está em dia e dentro do mês trabalhado, pois dessa forma valoriza os servidores e fortalece a economia local, fazendo uma grande soma de recursos públicos circularem no município, valorizando aqueles que são de grande importância para o desenvolvimento do município.

