Prefeito Sérgio Lopes nomeia Francisca Oliveira como nova Secretária de Cultura de Epitaciolândia

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, deu início à 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento ocorre no auditório do Serviço Nacional de Transporte – Sest Senat e traz como tema “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”. O prefeito Zequinha Lima marcou presença na cerimônia de abertura.

Com a participação de mais de 150 inscritos, a conferência busca fomentar o diálogo entre o governo e a sociedade civil, com foco no fortalecimento das políticas públicas de assistência social na região. As atividades prosseguem nesta quinta-feira, 7.

A secretária de Assistência Social e Cidadania de Cruzeiro do Sul,Milca Santos, ressaltou a importância do encontro. “Esta conferência é fundamental para Cruzeiro do Sul. Essa é a nossa maior conferência municipal voltada para a assistência social. Estamos aqui para discutir e tomar decisões que visem um futuro melhor para nossa cidade. Aqui temos as secretarias e organizações sociais, além do Conselho de Assistência Social, que organiza o evento. Estamos construindo um amanhã mais inclusivo”, afirmou.

Peter Rogers, presidente da Associação de Paz e Amigos de Pessoas com Autismo, que está participando, diz que o evento é uma grande oportunidade.”Estamos aproveitando a oportunidade de participar da 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, que é um espaço onde as instituições podem se unir para contribuir com a inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade”, declarou.

O presidente do Conselho de Assistência Social, Marcos Fernandes, destacou a importância do espaço para a formulação de propostas. “Aqui, vamos discutir o que já foi feito e o que podemos melhorar. Este é um momento crucial para nossa construção”, destacou.

Caren Carvalho, da secretaria de assistência social do Estado, enfatizou a importância da parceria com o governo do Estado. “Estamos aqui representando o governo do Acre, e a presença de diversas organizações civis, usuários e gestores neste espaço democrático é a essência da democracia”, afirmou.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou o benefício resultante das conferências. “A conferência é sempre importante porque é possível mobilizar as instituições e entidades que trabalham no fortalecimento de suas ações, e a partir daí tem como conseguir juntar várias ideias tanto do ponto de vista para analisar sobre o que está sendo feito e o que pode melhorar da assistência social da prefeitura, do governo do Estado, das instituições. Com isso a gente consegue colher ideias que podem ser implementadas para o futuro. Então, vemos isso como um sucesso, porque certamente iremos sair daqui com boas ideias”, finalizou.

Programação do Evento

Quarta-feira

Dia: 06/08/2025

08h – Credenciamento

08h30 – Coffe Break

09h – Apresentação Cultural (CEANOM)

09h30 – Composição da Mesa

10h30 – Leitura e Aprovação do Regimento Interno

11h – Debate

12h30 – Almoço

13h30 – Apresentação Cultural (CESDICAF)

14h – Apresentação dos Avanços e Desafios do SUAS – Cruzeiro do Sul

15h – Conferência Magna: 20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência!

Quinta-feira

Dia: 07/08/2025

08h – Café da Manhã

08h30 – Apresentação Cultural (APAE)

09h – Trabalhos de Grupos

10h – Plenária de Aprovação das Propostas dos Grupos de Trabalho

11h30 – Almoço

12h30 – Apresentação Cultural (Instituto Mattui)

14h – Eleição dos Delegados para a 14ª Conferência Estadual de Assistência

15h30 – Encerramento (Lanche).