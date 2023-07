Prefeito Sérgio Lopes irá implantar Projeto Escola de Educação Integral em Epitaciolândia

Assessoria – O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, recebeu os membros das Secretárias de Educação, Saúde e Cultura Esporte e Lazer para anunciar a implantação Projeto “ Escola de Tempo Integral em Epitaciolândia”.

O projeto irá contar com a participação de cerca de 500 alunos da Rede de Ensino Municipal, as aulas funcionarão com contra turnos para alunos da educação inicial de 1º ao 5º Fundamental 1, o projeto será trabalhado nas áreas de música, teatro, esportes, orientações pedagógicas que são os reforços nas áreas de língua portuguesa e matemática, saúde bucal dentre outras formas de atividades extraclasse.

“Esses alunos serão inseridos dentro do senso do Programa Escola de Tempo Integral para que o projeto siga com recurso do FNDE, esse restante do ano de 2023 o projeto será mantido pela prefeitura, sendo que o ano que vem esse recurso aplicado seja devolvido e com isso possamos ampliar o projeto podendo beneficiar mais alunos. ” Destacou o Coordenador Municipal do PAR e Articulador Educacional Cleyson Alencar.