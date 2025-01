Prefeito Sérgio Lopes inicia obra de recuperação da estrada da Fontinele de Castro, em Epitaciolandia

Após a inauguração da Ponte Luiz Mendes da Silva na estrada da Fontinele de Castro, a prefeitura iniciou os serviços de recuperação de toda a via que dá acesso ao Bairro José Hassem, passando pela Escola Estadual Belo Porvir. No trecho compreendido até a unidade de saúde, serão feitos serviços de drenagem com instalação de bueiros e bocas de lobo, recapeamento asfáltico, construção de meio fios e calçadas.

Na manhã desta segunda-feira, o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Rosiclei, e demais vereadores de bancada, visitou o início das obras.

“Venho trazer mais uma boa notícia para todos, estamos aqui juntamente com nossos vereadores acompanhando o início da obra de recuperação da Estrada da Fontinele de Castro, essa é uma de muitas que faremos para que Epitaciolândia possa avançar cada dia mais”. Pontuou o prefeito.

Para o presidente da Câmara, Antônio Rosiclei, é motivo de alegria poder ver que Epitaciolândia está avançando com obras que vão beneficiar muita gente.

“Para nós, vereadores, é motivo de grande alegria em poder ver que os recursos estão sendo bem aplicados. Essa obra é fundamental tendo em vista que se aproxima a volta às aulas e por aqui passa a maior parte dos alunos da Escola Belo Povir. Além disso, vai atender moradores das comunidades rurais e do Bairro José Hassem”. Destacou o presidente do legislativo.