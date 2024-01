Prefeito Sérgio Lopes inicia construção de escola na Comunidade Porvir Velho, em Epitaciolândia

Assessoria – O prefeito Sérgio Lopes, esteve acompanhando de perto os serviços de limpeza do terreno onde será construída uma nova escola na Associação Wilson Pinheiro II, comunidade do Porvir Velho.

O terreno foi doado pela comunidade e a prefeitura entrará com o material e mão-de-obra, a escola será mista com piso e banheiros em alvenaria e o restante em madeira coberta com telhas de fibrocimento. Com três salas, banheiros, cozinha, refeitório, despensa, brinquedoteca e diretoria, a escola atenderá toda a clientela de alunos da própria comunidade e adjacências.

Para o Sr. Silva Líder da Comunidade Porvir Velho, a construção dessa escola é a realização de um sonho antigo de todos.

“Uma escola é uma das coisas que mais beneficia uma comunidade, pois vai proporcionar o aprendizado das pessoas, uma escola desse porte para toas essas comunidades aqui é muito importante, desde o início dessa associação que nós lutamos por um local melhor, o prefeito Sérgio Lopes entendeu a nossa necessidade e com certeza vai nos ajudar muito.” Frisou.

Sérgio Lopes destacou que essa já é a terceira escola que está sendo construía em sua gestão…

“Estamos limpando o terreno que foi doado pela comunidade, essa escola atenderá toda essa região, nós estamos investindo em educação por entender que a educação é o mecanismo mais sólido de evolução de toda a sociedade.” Destacou o prefeito.