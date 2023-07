Prefeito Sérgio Lopes garante direito de Progressão e efetivação aos ACSs e Agentes de Combate a Endemias

Assessoria – O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhado do Procurador do Município o advogado Thallis Felipe, da Secretária Municipal de Administração ,Regiane Moreira, e do Secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, estiveram reunidos com os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, e Agentes de Combate a Endemias no gabinete.

A reunião foi para anunciar as boas novas, trata-se de uma ação que os ACSs, (Agentes de Saúde Comunitários) e Agente de Combate a Endemias que há tempos está sobre apreciação, e nesta data, após o parecer jurídico da Procuradoria Municipal que não vê impedimento legal para a efetivação dos agentes acima citados no quadro permanente e garantias como a progressão salarial do mesmo.

A categoria desde 2004 não tinha os seus direitos trabalhistas garantidos, além do direito de progressão, e através do parecer da Assessoria jurídica do município com base na emenda constitucional n° 51 de 14 de fevereiro de 2006, a gestão conseguiu desburocratizar, e foram possíveis/ legal efetivados, a gestão ainda garante o direito de progressão e o salário retroativo a diferença salarial dos últimos 5 anos.