Prefeito Sérgio Lopes: Epitaciolândia sediará a fase estadual dos Jogos Estudantis 2025

(Assessoria) – A Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, segue monitorando a situação do Rio Juruá que está com 11. 75 metros, se aproximando da cota de alerta, que é de 11.80 metros no município. A enchente já atinge as primeiras residências, localizadas no Bairro da Lagoa. Contudo, não há retiradas de famílias, nem suspensão de energia elétrica.

Iranilson Nery, Coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul destacou que o município está monitorando a situação.

“Seguimos monitorando a situação do Rio Juruá, que no início desta tarde chegou a 11,75 se aproximando da sua cota de alerta. A partir dessa cota realizaremos nossa primeira reunião de planejamento a atendimento às famílias atingidas pela enchente”, relatou Iranilson, destacando a vazante nas proximidades da cabeceira do Juruá.

“As informações são que o manancial apresenta sinais de vazante no município de Porto Walter, onde mede 7,87 metros”, pontua o coordenador da Defesa Civil

Além de monitorar o manancial a Defesa Civil atua com 3 equipes em locais atingidas por desmoronamentos e deslizamentos de terras após as fortes chuvas do Último final de semana, sendo uma no Bairro Cruzeirinho Novo, onde realiza a demolição e reconstrução de uma residência. O mesmo serviço também acontece com duas residências no Bairro do Remanso. A terceira equipe está no Bairro da Escola Técnica, com retirada de escombros, após deslizamentos de terra. 3 famílias que foram encaminhadas para aluguel social.