Prefeito Sérgio Lopes entrega tablets para os ACSs para cadastro das famílias em Epitaciolândia

Assessoria – Nesta quarta-feira, 10 de janeiro, o prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, empossou os novos conselheiros tutelares do município que irão Atender crianças e adolescentes que tenham os seus direitos violados ou ameaçados, garantindo sua proteção e identificando as possíveis violações desses direitos.

O evento aconteceu no Buffet Art Eventos para os próximos quatro anos, ocasião em que os conselheiros eleitos em outubro do ano passado por meio do voto popular receberam o diploma entregues pelo gestor.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Paula Caroline Dantas de Oliveira, explicou sobre o processo eleitoral do conselheiros tutelares: “O CMDCA preside todo o processo eleitoral, desde o edital convocando para o processo, registro de candidaturas, as provas, testes psicológicos, as eleições, depois a capacitação, a diplomação e a posse dos novos conselheiros tutelares”, detalhou.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Maria Eliade, deu as boas-vindas aos novos conselheiros e colocou a pasta à disposição.

“O acolhimento, a escuta, o direcionamento dessas crianças e adolescentes são de suma importância. Nossa Secretaria está de portas abertas para acolher todas vocês e contribuir da melhor forma nas demandas que surgirão nos próximos quatro anos”, afirmou.

O prefeito Sérgio Lopes, parabenizou e desejou boa sorte aos novos conselheiros.

“É um trabalho árduo, difícil, mas muito gratificante, pois muitas vezes temos a oportunidade de mudar a vida dos nossos jovens. Sejam bem-vindos à administração e vamos juntos prestar melhores serviços públicos para essas crianças e adolescentes que são o futuro da nossa cidade. Parabéns a todos”, finalizou o prefeito.

Participei nesta quarta-feira, 10, no espaço Art Eventos da cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares para o quadriênio 2024-2028 e dos suplentes.

O ato de posse marca um novo tempo para o conselho tutelar do nosso município e contou com a presença de autoridades como o Delegado da Polícia Civil Eustáquio Nomerg, Promotor de Justiça do Ministério Público do Acre – MPAC Eduardo Lopes, Secretária de Ação Social Eliade Maria, vereador Marcos Ribeiro, familiares e amigos dos novos conselheiros.

Confira a lista completa com os nomes dos novos conselheiros tutelares de Epitaciolândia do quadriênio 2024-2028:

Jean da Silva Falsabre

Conselheiro Tutelar – 1º

Marilza Lima do Cardoso

Conselheiro Tutelar – 2º

Devani Ramiro Vieira da Silva

Conselheira Tutelar – 3º

Riquelme Miranda Menezes

Conselheiro Tutelar – 4º

Luiza Fernanda Silva dos Santos

Conselheiro Tutelar – 5º

Conselheiros tutelares suplentes – Gestão 2024 – 2028

Gecileidi da Conceição Oliveira Suplente – 1º

Raimundo Nonato Dos Santos Aires – Suplente – 2º

Marinês Soares Suplente – 3º

Maria Luiza Ramos Jerônimo – Suplente – 4º

Hérica da Silva Vieira – Suplente – 5º