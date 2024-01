Prefeito Sérgio Lopes empossa novos conselheiros tutelares para o próximo quadriênio em Epitaciolândia

Assessoria – Com a criação do Programa Telemedicina, a gestão do prefeito Zequinha Lima zerou a fila de Tratamento Fora do Domicílio- TFD, no município de Cruzeiro do Sul em seis especialidades: neuropediatria, neurologia cardiologia, pneumologia, psiquiatria e reumatologia, sendo a neuropediatria, a recordista de atendimentos.

O atendimento de telemedicina é feito na Unidade Básica de Saúde da 25 de agosto, onde o prefeito esteve nesta quarta-feira, 10. Desde a implantação do programa no município, mais de 500 pessoas foram atendidas.

“Estou muito feliz porque o trabalho que estamos fazendo na telemedicina é altamente positivo. Nós zeramos os TFDs das especialidades que temos aqui. Foram dois anos de pandemia em que os tratamentos não foram feitos e as pessoas não eram encaminhadas para tratamento com especialistas . Com a implantação deste serviço de telemedicina aqui no Posto da 25, hoje esta lista está zerada. Todos os mais de 550 pacientes, deixaram de fazer TFD porque foram atendidos aqui com médicos especialistas de São Paulo. É importante porque trazemos a saúde para pessoas que estavam há muito tempo esperando por uma consulta com especialista. A oportunidade de ter um especialista aqui evita que tenham que sair para Rio Branco e outros estados. Fazer o atendimento aqui traz conforto e tranquilidade para os pacientes”, disse o prefeito.

A coordenadora do serviço de telemedicina, Eltamara Viga, explica que o atendimento de telemedicina conta com o acompanhamento presencial de um médico local, que ajuda e facilita a comunicação entre o especialista- que está em São Paulo, e o paciente.

“Nosso médico acompanha o atendimento porque algumas vezes as pessoas não entendem a linguagem médica e os médicos especialistas também não compreendem a linguagem e a realidade daqui. Por isso o acompanhamento deste médico local é importante e assegura que o paciente tenha compreendido bem as orientações médicas “, relata.

A Telemedicina é a prestação remota de serviços de saúde com a utilização de recursos tecnológicos e de telecomunicações para a troca de informações nos diferentes níveis de atenção à saúde entre médicos e pacientes.