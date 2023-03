Prefeito Sérgio Lopes e vereador Gilsinho acompanham obras na Avenida Amazonas

Visando garantir maior segurança no trânsito, a prefeitura de Assis Brasil iniciou a instalação de lombadas nas ruas que foram ou estão sendo asfaltadas. Os trabalhos estão sendo coordenados pelo secretário de Obras e vice-prefeito Reginaldo Martins.

Na tarde desta quinta-feira, 9, duas lombadas foram instaladas nas proximidades da escola municipal Edilsa Maria Batista. Segundo Reginaldo Martins a ação vai garantir mais segurança para os alunos e moradores da rua Eneide Batista.

“Por determinação do nosso prefeito, estamos ampliando as instalações de lombadas nas ruas que já asfaltamos. No período do verão vamos estar contemplando todas onde já foram demarcadas pela equipe do DETRAN Acre”, disse Reginaldo.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.