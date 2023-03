Prefeito Sérgio Lopes e secretário Sérgio Mesquita assinam termo de adesão ao programa Saúde Redes

Assessoria – O município de Epitaciolândia deu um grande passo na saúde ao sediar o lançamento do Programa “Saúde Redes” do Hospital Alemão Oswaldo Cruz para a regional do Alto Acre.

O evento aconteceu nesta quinta-feira, 23, no espaço Arte Eventos, e na ocasião o prefeito Sérgio Lopes acompanhado do secretário de Saúde Sérgio Mesquita assinaram o termo de Adesão ao programa no município de Epitaciolândia.

Participaram do evento, os Prefeitos Jerry Correia de Assis Brasil, Bira Vasconcelos de Xapuri, Fernanda Hassem de Brasileia, secretários de saúde da região e representantes do Ministério da Saúde, CONASEMS e COSEMS.

Mais sobre o programa: Esta é uma ação que conta com o apoio do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI- SUS), criado em 2009 com o propósito de apoiar e aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada demandados pelo Ministério da Saúde e CONASEMS.