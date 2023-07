Prefeito Sérgio Lopes e engenheiro civil vistoriam a obra de revitalização da praça 28 de abril

Assessoria – Dezenas de famílias que moram no final do Ramal do Centrinho já podem ter acesso às suas casas pela estrada. Atendendo a solicitação dos moradores, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul providenciou a abertura de um trecho do ramal onde ainda não tinha estrada.

No local existe uma grande produção rural e para fazer o escoamento, os agricultores tinham que caminhar por quilômetros para chegar na ponta do ramal. Muitos viam os produtos se estragarem sem ter como levar para a cidade. Com a abertura do ramal, a vida ficou mais fácil para as famílias que realizaram o sonho de ter acesso às suas casas pela estrada.

“Agora é só alegria. Soltamos até fogos e aquilo foi só de alegria. Aqui passávamos com água nas costas, por pontes, por cima de paus, a gente arrodiava para não atravessar o baixo, mas agora o acesso tá livre até o último morador. Hoje estamos comemorando essa benção de Deus pela prefeitura ter feito isso aqui pra gente. Uns diziam que não faziam, eu também não tinha fé, mas graças à Deus aconteceu”, comemorou a moradora Petronilha de Souza

Nesta quinta-feira, o prefeito Zequinha Lima fez uma vistoria para verificar como está a situação do ramal e foi recebido com muito emoção pelos moradores que prepararam o almoço para comitiva como forma de agradecimento pelo benefício que receberam do município.

“A alegria deles é nossa também. Ficamos felizes por saber que estamos atendendo o sonho das pessoas. O acesso pra eles era tudo, porque não adianta plantar para ver estragar. Tem que ter condições de levar para a cidade e isso é motivo de comemoração mesmo. Estamos felizes por atender o que eles mais necessitavam”, disse Zequinha.