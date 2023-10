Prefeito Sérgio Lopes doa terreno para construção da sede da OAB em Epitaciolândia

Assessoria – A prefeitura oficializou na tarde desta terça-feira, 10, a cessão de um terreno para que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) construa a Subseção do Alto Acre.

O prefeito Sérgio Lopes juntamente com o Dr. Rodrigo Aiache presidente da OAB/AC, celebraram o termo de cessão de um terreno medindo 300² (Trezentos metros quadrados), situado no Loteamento Miguel Borges área nobre da cidade.

O projeto de lei que autorizou a cessão do imóvel para a Ordem dos Advogados do Acre (OAB) contou com o apoio da maioria dos vereadores e possibilitará o cumprimento de um dos compromissos firmados com a advocacia acreana na construção de subseções no interior do estado.

A medida faz parte do projeto de fortalecimento da interiorização da advocacia, bandeira defendida pelo presidente Rodrigo Aiache e que segue em sintonia com a estratégia da OAB Nacional.

O prefeito Sérgio Lopes, ressaltou a importância da parceria entre os poderes Executivo e Legislativo para a provação de projetos que possibilitam trazer entidades como a OAB para Epitaciolândia.

“Estamos vivendo um momento histórico, a prefeitura está doando um terreno para que a OAB/AC possa construir a sede da Subseção do Alto Acre, essas parcerias sem dúvidas alguma trarão bons frutos. ” Destacou o gestor.

O presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache, falou da alegria em poder contar com parcerias importantes como essas firmadas com a prefeitura e câmara de vereadores de Epitaciolândia.

“É um momento muito especial para a nós, gostaria de agradecer imensamente ao prefeito Sérgio Lopes, aos vereadores em nome do presidente Messias Lopes, para gente é um marco muito importante que demonstra a visão de futuro do prefeito, ter uma sede da OAB vai fazer muita diferença, não só para os advogados, mas sobretudo para a população em geral, hoje é um dia muito feliz para a advocacia acreana, eu só tenho a agradecer a esse município que nos acolheu”.

No fim da cerimônia, o presidente da OAB/AC entregou uma placa de agradecimento ao prefeito e ao presidente da câmara pela parceria com a entidade.

O evento contou com as presenças do Prefeito Sérgio Lopes, Rodrigo Aiache Presidente da OAB/AC, Dra. Laura Sousa Presidente da Caixa de Assistência da OAB/AC, Vereadores Zé Maria e Pantico da Água, Procurador do Município de Epitaciolândia Dr. Thales de Souza, Advogados da Regional do Alto Acre, Secretários e Imprensa.