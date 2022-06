Prefeito Sérgio Lopes dá início aos cursos de Designer em Sobrancelhas e Manicure em Epitaciolândia

A prefeitura do município de Plácido de Castro, sob o comando do prefeito Camilo Silva vem trabalhando para proporcionar melhor qualidade de vida para os moradores tanto da zona urbana quanto da zona rural.

Diante dos esforços, nem o feriado prolongado, comprometeu o andamento dos trabalhos que estão sendo realizados e a prefeitura de Plácido de Castro vem cumprindo com sua responsabilidade em fazer acontecer.

O prefeito, Prof. Camilo da Silva, acompanhado de seu assessor, Luiz Gonzaga, vereadores Dim, Mazinho e “Zé” Nunes, acompanharam de perto junto, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, as obras de melhoria do ramal do km 58.

Desde que assumiu o comando do executivo Municipal, Camilo da Silva não tem dado trégua, nos trabalhos de melhoria dos ramais existentes no Município com o objetivo de garantir a trafegabilidade digna para as comunidades.

Os Produtores rurais, vem tendo uma ótima sintonia com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o que facilita resolver os problemas presentes na Cidade, pois as ações estão em andamento.