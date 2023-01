Prefeito Sérgio Lopes dá início a construção da nova escola municipal rural José Benício Moreira

Mesmo durante o recesso administrativo, a Prefeitura de Porto Walter se prepara para reforçar sua frota de veículos. Por ordem do Prefeito César Andrade, estão sendo finalizados os trâmites para publicação de Edital para aquisição de 01 caminhonete, 01 quadriciclo e 01 carretinha que beneficiarão a Secretaria de Obras do município, nas ações executadas principalmente nos ramais.

“A aquisição destes equipamentos é um compromisso de nossa gestão, que necessita de veículos 4×4 para dar celeridade nos serviços executados nos ramais, principalmente no período de inverno. Hoje o município conta com uma equipe qualificada na Secretaria de Obras, mas, ainda é carente no transporte de pessoal e insumos até as frentes de trabalho, devidos as dificuldades enfrentadas no período de chuvas. Estes equipamentos 4×4 irão ajudar no auxílo a estas equipes, dando mais celeridade aos deslocamentos até as frentes de trabalho. É mais um compromisso assumido e agora cumprido por nossa gestão”, explanou o Prefeito.

César lembrou que este é o primeiro quadriciclo adquirido pelo poder público de Porto Walter, “desde o início do mandato tínhamos o compromisso da aquisição de um quadriciclo, e agora foi possível, este é só o primeiro de outros que virão, auxiliando às equipes em seus trabalhos diários”.

O pregoeiro do município, Senhor Emerson Simião assegurou que o Edital será publicado em breve através dos sites oficiais. “Para a CPL não existe recesso, finalizamos um ano em que executamos diversos Pregões para aquisições de equipamentos oriundos de convênios firmados com o município, foram adquiridos retroescavadeiras, pá carregadeiras, caminhonetes, motocicletas, caminhão prancha, entre outros. É uma alegria é podermos contribuir para gestão do Prefeito César e do vice Guarsonio que não tem medido esforços para reforçar a patrulha mecanizada do município”.

Segundo Emerson Simião, que é Secretário de Planejamento e um dos responsáveis pelo acompanhamento dos convênios firmados pelo município Porto Walter, a aquisição é fruto da Emenda Parlamentar nº 929284/2022, do Deputado Federal Flaviano Melo, com valor de R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais).

“Assim que verificamos a aprovação do Termo de Referência na Plataforma Mais Brasil, mesmo a Prefeitura estando em recesso administrativo, iniciamos imediatamente os trâmites para que o processo de aquisição seja concluído o mais breve possível, ajudando assim nos trabalhos desenvolvidos pela equipe da Secretaria de Obras. Terminamos o ano de 2022 com muito trabalho e sucesso e começamos o ano de 2023 com muita expectativa de ser um ano ainda melhor, em breve teremos mais novidades”.