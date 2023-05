Prefeito Sérgio Lopes cumpre agenda na AMAC, Secretaria de Estado de Agricultura e Iteracre

Prefeito Sérgio Lopes, Secretário Luiz Tchê e vereadores Gilsinho e Marco Ribeiro. Foto: Assessoria

O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, esteve na capital Rio Branco cumprindo agenda na sede da Associação dos Municípios do Acre – AMAC, em uma reunião dos prefeitos com a bancada federal acreana.

Na ocasião foi debatido inúmeras pautas, como: as emendas a serem destinadas pelos parlamentares aos municípios, preço das passagens aéreas, situação das BR 364 e 317 , a problemática da segurança pública principalmente na área fronteiriça, onde nos próximos dias os prefeitos do Alto Acre receberão dois ministros entre eles, o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino.

Estiveram presentes na reunião os senadores Alan Rick, Sérgio Petecão e Márcio Bittar, os deputados Federais Coronel Ulysses, Zezinho Barbary e Socorro Neri e os prefeitos e vice-prefeitos do Acre e os vereadores Gilsinho e Marco Ribeiro.

Em seguida, o prefeito Sérgio Lopes esteve reunido com a equipe técnica da AMAC, onde foi verificando os projetos e recursos em andamento para Epitaciolândia.

Os vereadores Marco Ribeiro e Gilsinho Azevedo, acompanharam o gestor onde puderam ver os avanços e investimentos que serão em breve executados no município. Entre as próximas obras será realizado asfaltamento de ruas, reforma de escolas e construção de pontes que ultrapassam o valor de R$ 35 milhões de reais.

Uma das obras que já se encontra em estado bem avançado na elaboração de projetos é a construção da segunda ponte que interligará Epitaciolândia ao município de Brasiléia substituindo a Antiga Ponte Metálica.

Ainda na mesma agenda, Sérgio Lopes esteve na sede da Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI, reunido com o Secretário da pasta Luis Tchê. Na ocasião, os vereadores Gilsinho e Marco Ribeiro acompanharam o gestor e trataram de futuras ações da pasta no município, o apoio da SEAGRI vem dando certo.

Por fim, o prefeito Sérgio Lopes e vereadores estiveram reunidos com a Presidente do Instituto de Terras do Acre – ITERACRE, Gabriela Câmara. Na ocasião foi discutido sobre a atuação do Iteracre e a regularização fundiária que irá ser realizada nos próximos dias nos bairros de Epitaciolândia, ocasião em que o gestor agradeceu a Presidente pela recepção e disponibilidade para com o município.

