Prefeito Sérgio Lopes celebra importante conquista para os moradores da Reserva Chico Mendes

O Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, anunciou nesta semana mais uma grande conquista para os moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes. Após uma articulação iniciada em abril deste ano, durante visita oficial a Brasília, o gestor municipal comemorou a publicação de uma portaria que transfere a competência para emissão de autorizações para construção de tanques de criação de peixes na reserva.

Na ocasião, o prefeito esteve na sede do ICMBio e do Ibama para tratar da necessidade de alteração na legislação ambiental, visando facilitar e agilizar o acesso dos moradores a essas autorizações, fundamentais para o fortalecimento da piscicultura como alternativa de renda dentro da unidade de conservação.

O resultado veio no último dia 18 de junho de 2025, com a publicação da portaria que oficializa a transferência dessa responsabilidade do IBAMA para o ICMBio. “Assim como conquistamos a liberação de autorizações para destocas de até dois hectares, agora os moradores poderão solicitar diretamente ao ICMBio a autorização para a construção de tanques de criação de peixes dentro das colocações na reserva. É uma vitória de todos nós, fruto da luta coletiva”, destacou Sérgio Lopes.

A conquista contou com o apoio de importantes parceiros, entre eles representantes do Ibama, lideranças das associações locais como Romário, da AMPREAB, e Açúcar, da AMNOPRELANDIA, além do deputado federal Roberto Duarte, que também se somou a esse pleito.

“Essa é mais uma ação que demonstra nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida das famílias que vivem na Reserva Chico Mendes. Seguimos juntos, lutando por mais avanços e dignidade para nossa gente”, finalizou o prefeito.