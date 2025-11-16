Prefeito Sérgio Lopes celebra 2º melhor IQEM do Acre conquistado por Epitaciolândia

Epitaciolândia conquista 2º melhor Índice de Qualidade do Ensino Municipal do Acre em 2024.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, anunciou uma excelente notícia para a população: o município alcançou o 2º melhor Índice de Qualidade do Ensino Municipal (IQEM) de todo o estado do Acre em 2024. O resultado consolida o bom desempenho da educação local, que já havia garantido o 1º lugar nos anos de 2022 e 2023.

De acordo com o prefeito, a nova posição reforça o compromisso da gestão com a melhoria do ensino e evidencia o esforço conjunto de toda a comunidade escolar. O IQEM é um indicador fundamental porque influencia diretamente a partilha dos recursos do ICMS destinados pelo Governo do Estado. Quanto melhor o índice, maior é o valor recebido pelo município.

Com o excelente desempenho deste ano, Epitaciolândia garantirá um incremento importante na receita, que segundo Sérgio Lopes será 100% investido novamente na educação municipal, fortalecendo estruturas, capacitações e ações pedagógicas.

O prefeito destacou ainda que o resultado é fruto do trabalho dedicado da equipe da Secretaria Municipal de Educação, professores, gestores e estudantes. “Essa conquista é de todos nós e prova que estamos no caminho certo, trabalhando por você e para você”, afirmou.

