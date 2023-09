Prefeito Sérgio Lopes assina termo de cessão de uso de um trator para Associação do Ramal do Prata

Assessoria – O Prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhado do Secretário de Agricultura Amarildo Ribeiro, assinaram um termo de Cessão de uso de um “trator agrícola”, para Associação de Produtores da Comunidade do Ramal do Prata, Área Rural do Município.

O maquinário é fruto de emenda parlamentar da ex-deputada Federal Mara Rocha, a qual gerou convênio do Governo Federal, através do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento – MAPA.

O Trator de Arado irá apoiar nos serviços de produção rural e desenvolvimento econômico do Município, além de melhorias na produção Agrícola local com o máximo aproveitamento do uso do solo, fortalecimento da agricultura e a permanência do homem do campo nas lavouras.

Estiveram presentes: o Prefeito Sérgio Lopes, Acompanhado do Secretário de Agricultura Amarildo Ribeiro, o Presidente da Associação de Moradores; o Pecuarista Daniel Dorzila, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Epitaciolândia Sebastião, Presidente da Amoprelândia José Maria – Açúcar. Servidores e a comunidade.