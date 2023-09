Prefeito Sérgio Lopes assina o termo de doação do antigo prédio da Educação para Câmara de Epitaciolândia

Assessoria – A Prefeitura de Epitaciolândia, representada pelo prefeito Sérgio Lopes recebeu nesta terça-feira, 19, o presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Messias Lopes, no Gabinete.

Na ocasião, o gestor assinou o termo de doação do antigo prédio da Educação ao lado da atual Câmara, para a ampliação da Casa do Povo. Na oportunidade, o prefeito e o vereador reiteraram o compromisso com a administração pública, harmonia entre os poderes e trabalhar para benefício da população.

Participaram da reunião também os Secretários de Administração, Regiane Moreira; Joãozinho Ferreira (Cultura e Esporte), Eunice Maia Gondim (Educação), Lucineide Aparecida (Gabinete), Amarildo Ribeiro (Agricultura) e equipe da Câmara.