Prefeito Sérgio Lopes assina Decreto nº. 066, que institui o piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem

Assessoria – O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhado do Secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, e da Secretária de Administração, Regiane Moreira, reuniu os servidores da saúde no gabinete nesta terça-feira, 16, para anunciar o aumento para a classe da enfermagem.

Na ocasião, o prefeito assinou o Decreto nº. 066, de 16 de maio de 2023, que institui o piso salarial nacional dos profissionais Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem do Município de Epitaciolândia/Ac, conforme Lei Federal nº. 14.434/2022.

Essa é mais uma atitude de valorização da gestão para os servidores da gestão pública municipal que desde do início do mandato vem aderindo e concedendo todos os reajustes salariais previstos em lei de todas as classes.

“É com imensa alegria que anuncio o retorno do pagamento do piso salarial nacional dos profissionais Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem do Município de Epitaciolândia, tendo em vista que foi suspenso a quase um ano, para nós é um dia que vai entrar na história pois mais uma vez, a exemplo da educação, somo um dos primeiros municípios a seguir a lei e implantar o piso, uma ação muito justa, pois são profissionais que cuidam da vida de nossa população. ” Destacou o prefeito.