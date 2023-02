Prefeito Sérgio Lopes acompanha mensagem governamental e prestigia início dos trabalhos da Aleac

O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, juntamente da primeira dama, Alliny Saldanha, estiveram na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – Aleac acompanhando a mensagem governamental e prestigiando o início dos trabalhos do Poder Legislativo.

Na ocasião, o gestor e sua esposa cumprimentaram o governador do Acre, Gladson Cameli e os deputados eleitos e reeleitos, Maria Antônia, Luiz Gonzaga, José Luis Tchê e outros, recém empossados que juntos irão legislar no estado pelo próximo quadriênio 2023-2026.

Para o prefeito Sérgio Lopes é muito importante que haja essa relação próxima entre o executivo e legislativo, pois os trabalhos só acontecem quando dar-se as mãos, e a prefeitura de Epitaciolândia está a disposição para dialogar com os deputados e com o governador Gladson e sua equipe.

O gestor ainda parabenizou os deputados eleitos e também o governador, ocasião em que desejou sucesso nessa nova jornada de novos mandatos enfatizando que se têm muito trabalho pela frente, visando o bem da população acreana.

Veja o Vídeo Abaixo: Brasiléia é um município brasileiro localizado no sul do estado do Acre. Sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, é de 26 702 habitantes. Sua área é de 3916,507 km² (com uma densidade de 5,46 h/km²). Localizado a 237 km ao sul de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia, tem limites com os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira e Xapuri. Apesar de instituída como área de livre comércio, a mesma ainda não foi regulamentada. Atualmente, registra-se forte dependência comercial com o vizinho município boliviano de Cobija, contrariando o ocorrido em décadas passadas, quando o fato era o inverso.

