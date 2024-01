Prefeito Sérgio Lopes acompanha a preparação e compactação de solo na Avenida Amazonas

Assessoria – A Prefeitura de Epitaciolândia seguiu trabalhando neste sábado, 13, no trecho da Avenida Amazonas, onde com a presença do prefeito Sérgio Lopes, a equipe responsável realiza a preparação e compactação do solo.

Além disso a gestão realiza implantação de nova rede de drenagem para resolver os transtornos causados pelas águas das chuvas. A previsão é que na próxima semana o trecho seja totalmente asfaltado, para em seguida receber meio fio, sarjeta e calçamento.

Segundo o prefeito Sérgio Lopes que acompanha de perto a execução dos serviços esse trabalho irá resolver um problema antigo na parte baixa da Avenida Amazonas.

“Estamos avançando muito, em breve concluiremos a segunda etapa onde estamos pavimentando essa segunda parte da via, neste local além de receber uma carga de tráfego muito intensa, existem muitos comércios e oficinas, com a Avenida Amazonas recuperada vai aliviar o trânsito no centro de Epitaciolândia. ” Destacou o chefe do executivo.