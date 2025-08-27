Prefeito Sérgio Lopes abre 14ª Conferência Municipal de Assistência Social em Epitaciolândia

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, participou da abertura da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, realizada nesta semana no município. O encontro trouxe como tema central “20 anos do SUAS: Construção, proteção social e resistência”, destacando a importância do Sistema Único de Assistência Social no atendimento à população em situação de vulnerabilidade.

A Conferência Municipal é reconhecida como o principal espaço democrático de debates e deliberações sobre as políticas públicas da área, reunindo gestores e sociedade civil para avaliar ações já realizadas e traçar novos rumos. A prioridade é assegurar que as decisões sobre recursos e estratégias sejam tomadas de forma participativa, fortalecendo a rede de proteção social no município.

Em seu discurso, Sérgio Lopes reafirmou o compromisso da gestão em avançar na construção de uma cidade mais justa.

“Seguiremos firmes no propósito de trabalhar por uma Epitaciolândia mais solidária e com mais proteção social para todos. Nosso compromisso é fortalecer o SUAS e garantir que ele funcione de forma eficaz para atender as necessidades da população”, declarou o prefeito.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas: Gabriel Gelpke, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social; o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita; a secretária Lindaci Franco; o delegado Alex Tavares dos Santos; a representante do Poder Legislativo, Eliade Silva; o presidente do CMAS, Tiago; e a defensora pública, Dra. Lívia Carneiro.

A Conferência se consolida como um marco na formulação de políticas sociais no município, reafirmando a importância do diálogo entre poder público e sociedade para o fortalecimento da proteção social.