Prefeito Salatiel segue avançando com a construção da quadra poliesportiva da comunidade Profeta
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue em ritmo acelerado com a construção da quadra poliesportiva da comunidade Profeta. O projeto, que está entre as prioridades da atual gestão, vai garantir um espaço moderno e seguro para a prática de diversas modalidades esportivas, além de se tornar um importante ponto de encontro para eventos culturais, educacionais e de lazer.
De acordo com a Prefeitura, a obra está recebendo investimentos provenientes de recursos próprios e de parcerias, o que demonstra o empenho da administração municipal em ampliar a infraestrutura comunitária. A quadra contará com cobertura metálica, piso de alta resistência, iluminação adequada para atividades noturnas, arquibancadas e área de apoio para atletas e organizadores de eventos.
Para o prefeito Salatiel, o equipamento esportivo terá um papel fundamental no fortalecimento das ações voltadas à juventude e ao esporte amador. “Estamos criando um espaço que vai incentivar a prática esportiva, promover a integração social e oferecer mais qualidade de vida para a população da comunidade Profeta e regiões vizinhas. É um investimento que vai trazer benefícios por muitos anos”, destacou.
Moradores da comunidade comemoram o avanço da obra, que há anos era um sonho coletivo. Além do uso para o esporte, a quadra também poderá receber atividades escolares, apresentações culturais e encontros comunitários, ampliando o acesso da população a oportunidades de lazer e convivência.
Com essa iniciativa, a gestão municipal reafirma seu compromisso em investir em obras que beneficiem diretamente a população e contribuam para o desenvolvimento social e educacional do município. A previsão é que a quadra poliesportiva seja entregue ainda este ano, tornando-se um novo marco para a comunidade Profeta.
Prefeitura de Epitaciolândia recebe uma PC e uma pá carregadeira para reforçar serviços urbanos e rurais
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou, nesta sexta-feira, a entrega de uma nova pá carregadeira e uma Escavadeira Hidráulica – PC, que irá reforçar os trabalhos de manutenção e melhorias tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.
O dois equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do senador da República Sérgio Petecão, e a solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento José Antônio (Nego), dos vereadores Ary Mendes e José Henrique, de demais secretários municipais e da população em geral.
Em seu pronunciamento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita agradeceu ao senador pela constante atenção ao município.
“Essa parceria com o senador Petecão é fundamental para que possamos avançar nas melhorias para nossa cidade”, afirmou.
O prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da aquisição:
“Estamos aqui para celebrar a entrega de mais uma pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica, fruto da emenda parlamentar do nosso grande parceiro Sérgio Petecão. São essas parcerias que nos fortalecem. Em nome de toda a população, o nosso muito obrigado.”
O secretário de Agricultura, José Antônio (Nego), ressaltou que o senador já destinou várias emendas para o município, demonstrando seu compromisso com Epitaciolândia.
Encerrando a solenidade, o senador Sérgio Petecão disse estar satisfeito em contribuir com o desenvolvimento local:
“Me sinto imensamente feliz em ver que nossas emendas estão sendo executadas, beneficiando quem realmente precisa. Aqui em Epitaciolândia, tudo é feito com muita responsabilidade e transparência.”
