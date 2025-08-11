Prefeito Salatiel segue avançando com a construção da quadra poliesportiva da comunidade Profeta

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue em ritmo acelerado com a construção da quadra poliesportiva da comunidade Profeta. O projeto, que está entre as prioridades da atual gestão, vai garantir um espaço moderno e seguro para a prática de diversas modalidades esportivas, além de se tornar um importante ponto de encontro para eventos culturais, educacionais e de lazer.

De acordo com a Prefeitura, a obra está recebendo investimentos provenientes de recursos próprios e de parcerias, o que demonstra o empenho da administração municipal em ampliar a infraestrutura comunitária. A quadra contará com cobertura metálica, piso de alta resistência, iluminação adequada para atividades noturnas, arquibancadas e área de apoio para atletas e organizadores de eventos.

Para o prefeito Salatiel, o equipamento esportivo terá um papel fundamental no fortalecimento das ações voltadas à juventude e ao esporte amador. “Estamos criando um espaço que vai incentivar a prática esportiva, promover a integração social e oferecer mais qualidade de vida para a população da comunidade Profeta e regiões vizinhas. É um investimento que vai trazer benefícios por muitos anos”, destacou.

Moradores da comunidade comemoram o avanço da obra, que há anos era um sonho coletivo. Além do uso para o esporte, a quadra também poderá receber atividades escolares, apresentações culturais e encontros comunitários, ampliando o acesso da população a oportunidades de lazer e convivência.

Com essa iniciativa, a gestão municipal reafirma seu compromisso em investir em obras que beneficiem diretamente a população e contribuam para o desenvolvimento social e educacional do município. A previsão é que a quadra poliesportiva seja entregue ainda este ano, tornando-se um novo marco para a comunidade Profeta.