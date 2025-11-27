Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Salatiel participa da abertura do Programa de Aquisição de Alimentos 2025 em Rodrigues Alves

Publicados

27 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Assessoria – Na manhã desta quinta-feira (27), o prefeito Salatiel Magalhães participou da abertura oficial do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 2025 em Rodrigues Alves. O evento ocorreu no auditório da Escola Francisco Braga de Souza e reuniu representantes da COOPERFAN, produtores rurais e autoridades municipais.

A iniciativa é realizada pela COOPERFAN – Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária, com recursos do Governo Federal e execução da CONAB. O programa tem o objetivo de adquirir alimentos da agricultura familiar para distribuição a instituições e entidades sociais do município.

Durante a solenidade, o prefeito destacou a importância do programa para o desenvolvimento econômico local e para o fortalecimento da produção rural.

“O PAA é uma ação que fortalece quem produz e beneficia diretamente a população. A agricultura familiar é uma das maiores riquezas de Rodrigues Alves, e a gestão seguirá apoiando para gerar renda, oportunidades e valorização do produtor rural”, afirmou Salatiel Magalhães.

De acordo com a organização, a partir de segunda-feira será iniciada a etapa de recebimento dos produtos, que serão repassados à Secretaria Municipal de Educação, responsável pela distribuição às entidades beneficiadas.

O PAA é considerado um dos principais instrumentos de incentivo ao pequeno produtor, garantindo a compra direta dos alimentos e promovendo segurança alimentar para as famílias atendidas no município.

COMENTE ABAIXO:

MAIS LIDAS DA SEMANA

