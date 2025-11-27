Prefeito Salatiel participa da abertura do Programa de Aquisição de Alimentos 2025 em Rodrigues Alves

Assessoria – Na manhã desta quinta-feira (27), o prefeito Salatiel Magalhães participou da abertura oficial do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 2025 em Rodrigues Alves. O evento ocorreu no auditório da Escola Francisco Braga de Souza e reuniu representantes da COOPERFAN, produtores rurais e autoridades municipais.

A iniciativa é realizada pela COOPERFAN – Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária, com recursos do Governo Federal e execução da CONAB. O programa tem o objetivo de adquirir alimentos da agricultura familiar para distribuição a instituições e entidades sociais do município.

Durante a solenidade, o prefeito destacou a importância do programa para o desenvolvimento econômico local e para o fortalecimento da produção rural.

“O PAA é uma ação que fortalece quem produz e beneficia diretamente a população. A agricultura familiar é uma das maiores riquezas de Rodrigues Alves, e a gestão seguirá apoiando para gerar renda, oportunidades e valorização do produtor rural”, afirmou Salatiel Magalhães.

De acordo com a organização, a partir de segunda-feira será iniciada a etapa de recebimento dos produtos, que serão repassados à Secretaria Municipal de Educação, responsável pela distribuição às entidades beneficiadas.

O PAA é considerado um dos principais instrumentos de incentivo ao pequeno produtor, garantindo a compra direta dos alimentos e promovendo segurança alimentar para as famílias atendidas no município.