Prefeito Salatiel Magalhães reforça compromisso em Audiência Pública na comunidade Nova Cintra

Assessoria – A comunidade Nova Cintra, em Rodrigues Alves, foi palco de um importante momento de diálogo e participação popular nesta segunda-feira, quando recebeu uma Audiência Pública voltada exclusivamente às demandas da zona rural. O encontro reuniu moradores, lideranças locais e representantes dos poderes Executivo e Legislativo, consolidando um modelo de gestão baseado na escuta ativa e na construção coletiva de soluções.

O grande destaque do evento foi a presença marcante do prefeito Salatiel Magalhães, que reafirmou seu compromisso com a comunidade e evidenciou o trabalho contínuo da gestão municipal em favor do desenvolvimento rural.

Durante a audiência, o prefeito fez questão de ouvir cada demanda apresentada pelos moradores, reforçando que governar é estar onde o povo está. Com sensibilidade e firmeza, Salatiel reiterou que sua gestão seguirá priorizando as melhorias nas comunidades rurais, fortalecendo serviços essenciais e garantindo mais dignidade a quem vive do trabalho no campo.

“Estar aqui em Nova Cintra, junto com nosso povo e com o apoio do Legislativo, é a prova de que nossa gestão trabalha de perto, no campo, ouvindo e construindo soluções reais. Levamos na bagagem todas as demandas de infraestrutura, saúde e educação para que possamos, juntos, entregar as respostas que a zona rural merece”, destacou o prefeito.

A presença do presidente da Câmara, Marcelo Silva, e de demais vereadores reforçou a união institucional em torno do fortalecimento das políticas públicas rurais. Marcelo elogiou a iniciativa e enalteceu o papel do prefeito:

“A presença do Prefeito Salatiel é crucial. Quando ele está aqui, ouvindo a comunidade, ele legitima o processo e acelera o encaminhamento das soluções necessárias para Nova Cintra”, afirmou.

Pauta da audiência: demandas reais e ações planejadas

Entre os pontos debatidos e encaminhados, destacaram-se:

Recuperação e ampliação da infraestrutura e das estradas vicinais.

Fortalecimento dos serviços de saúde e educação nas comunidades rurais.

Incentivos e apoio contínuo à produção agrícola familiar.

A audiência encerrou-se com o compromisso firmado de que cada demanda registrada será analisada e transformada em ações concretas, garantindo que Nova Cintra e toda a zona rural de Rodrigues Alves avancem com o apoio direto da gestão municipal.